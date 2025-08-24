Haberler

Dem Parti Başkanından Barış Çağrısı Yapıldı

BARŞI KAZANMAK İÇİN DEMOKRATİKLEŞME

Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana’da gerçekleştirilen “Barış ve Demokratik Toplum Buluşması”na katıldı. Toplantı, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapıldı. Hatimoğulları, PKK’nın silah bırakma kararının büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Barışın kalıcı hale gelmesi için geniş kapsamlı bir demokratikleşme sürecine ihtiyaç duyulduğunu savundu. “Bilelim ki barışa işçinin, emekçinin, yoksulun herkesten çok ihtiyacı var” diyen Hatimoğulları, yoksul ve emekçilerin barışa sahip çıkmasının Türkiye’de demokrasi için kapıları açacağına vurgu yaptı.

BÜYÜK BEKLENTİLERİ KARŞILAMAK

Hatimoğulları, barışın toplumda benimsenmesi için temel yaklaşımlarının bu olduğunu belirtti. “Bu süreç a, b, c partisinin çok üzerinde, siyasi partileri aşan bir süreçtir” şeklinde konuşarak, Türkiye’nin tarihsel sorununu çözme yolunda kritik bir aşamaya gelindiğini ifade etti. Herkesin, iktidarın, devletin ve muhalefetin bu sürece destek vermesinin önemini vurguladı.

Toplumun TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan büyük beklentilerinin olduğunu belirten Hatimoğulları, komisyondan cesur adımlar atılmasını ve inisiyatif kullanılmasını istedi. “Türkiye’nin, Türkiye halklarının bu barışa ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Hatimoğulları, “DEM Parti olarak bir kez daha yineliyoruz. İktidarı, devleti, muhalefetiyle bu süreçte ezber bozalım, hepimiz cesur olalım, kitlelerimizi barışa ikna edelim ve barışı gerçekten tesis edelim. Zira barış dışında hiçbir çıkar yolumuz yok” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemileri Selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde İstanbul Boğazı'ndaki Türk donanmasının önemli gemilerini Dolmabahçe'den selamladı.
MHP, ‘Canların Türküsü’nü paylaştı sosyal medya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteklediği Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için "Canların Türküsü" adlı bir türkü bestelenip sosyal medyada paylaşıldı.

