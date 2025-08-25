Dem Parti Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis’te Basın Toplantısı Düzenledi

MECLİS’TE KARDENŞLİK VURGUSU

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında güncel konulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü sebebiyle konuşan Temelli, kardeşliğin önemine dikkat çekerken, Meclis’te yürütülen komisyon çalışmalarına da vurgu yaptı. Malazgirt’in tarihsel değerine değinen Temelli, “Malazgirt bir kardeşlik kapısıdır. Ancak aradan bin yıl geçmesine rağmen bu kardeşliğin hukuku hayata geçmemiştir. Bu ülkede 25 milyon Kürt yaşıyor, Kürt-Türk evliliklerinden oluşan 5 milyondan fazla aile var. Bu bağ güçlüdür ama hala bir hukuku yoktur. O da eşit yurttaşlık hukukudur” sözlerini kullandı.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI VE HUKUKİ DÜZENLEMELER

Komisyonun görevine dikkat çeken Temelli, “Heyetlerin dinlenmesi önemlidir ama esas iş bu değildir. Komisyonun asıl yapması gereken, dönemin ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemelerini bir an önce hayata geçirecek taslakları hazırlamaktır. Bu konuda özverili ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç var” dedi. Barış Annelerinin komisyonda Kürtçe konuşma taleplerinin reddedilmesini eleştiren Temelli, “Bu ülkede 25 milyon Kürt yaşıyor. Çok sayıda aile çok dilli bir yaşam sürdürüyor. Kürtçeyi yok sayan uygulamalar büyük bir ayıptır. Bu ayıba son verilmelidir” şeklinde konuştu.

KÜRT MESELESİNDE GÖRÜŞMELER ÖNEMLİ

Komisyonun Kürt meselesine dair adım atabilmesi için Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiğini öne süren Temelli, “Komisyon mutlaka Sayın Öcalan’la düzenli görüşmelidir. Meselenin asli muhatabı odur. Bu görüşme olmadan yol almak mümkün değildir” ifadelerini kullandı. Yerel yönetimlere atanan kayyumları da eleştiren Temelli, “Van, Mardin, Siirt, Batman gibi şehirlerde kayyumlar demokratik işleyişi zedeliyor. Bu anlayış barış sürecini sabote etmektir” açıklamasında bulundu.

BÖLGESİ SİYASETİ VE İMRALI ZİYARETİ

Bölgesel siyasetle ilgili değerlendiren Temelli, “Malazgirt’e gidiyorsanız o kapı açıldığında Rojava’nın kapısının da açıldığını bilmeniz gerekiyor. Rojava’da barış olmadan Türkiye’de barış da sakatlanır” dedi. Basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Temelli, HDP heyetinin İmralı’ya gitme ihtimalinin bu hafta yüksek olduğunu belirtti: “Büyük olasılıkla heyetimiz gidecektir ama günü net değil. Yaklaşık bir aydır adaya gidilemedi. Gelişmeleri Sayın Öcalan’a aktaracaklar, onun değerlendirmelerini alıp dönecekler.”