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Dem Parti Batman Başkanı Vefat Etti

DİYARBAKIR’DA BİR KAYIP

DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. DEM Parti’nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Tekik’in kalp krizi geçirmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, “Batman İl Eş Başkanımız Mustafa Mesut Tekik’i geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mustafa Mesut Tekik yaşamı boyunca halkların eşitliği, özgürlük ve adalet mücadelesi verdi” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Tekik’in mücadeleci kişiliği, örgütlü duruşu ve halkına bağlılığı ile partileri için önemli bir arkadaş olduğu vurgulandı. “Kendisine rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yoldaşlarımıza ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Anısı mücadelemizde yaşayacak.” denildi.

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