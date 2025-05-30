Dem Parti, Cengiz Çandar’ı Aday Gösteriyor

DEM PARTİ CENGİZ ÇANDAR’I ADAY GÖSTERİYOR

DEM Parti, bugün TBMM Genel Sekreterliği’ne Cengiz Çandar’ı TBMM Başkan adayı olarak bildirecek. Parti, Meclis Başkanlığı seçimlerinde kendi adayıyla yarışma kararı aldı. Çandar’ın adaylık dilekçesi, bugün saat 14.45’te Meclis Genel Sekreterliğine sunulması bekleniyor.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI

TBMM, 28 Mayıs’ta seçim sürecine adım attı. Bu kapsamda, ilk beş günde alınan başvuruların ardından yeni Meclis Başkanı’nın belirlenmesi amacıyla 3 Haziran’da gizli oylama ile seçim yapılacak. TBMM Başkanı olabilmek için ilk iki turda, 600 olan Meclis üye tam sayısının üçte ikisi olan 400 oy almak gerekiyor. Üçüncü turda ise, üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 oyu alan aday başkanlık görevine gelecek.