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DEM Parti: CHP Eylemlerine Katılmıyoruz

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KATILIM VE HEDEFLER

Bakırhan, sokak eylemlerine katılmadıklarını vurgulayarak, “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz. Biz toplumsal barışı örgütlemeye çalışıyoruz” diye konuştu. İmamoğlu’nun tutuklanması hakkında eleştirilerini aktaran Bakırhan, bu meselenin partiler üstü bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini dile getirdi.

KENT UZLAŞISI VE BARİŞ HEDEFİ

Bakırhan, kent uzlaşısı kavramının daha farklı bir çerçevede incelenmesi gerektiğini belirtti. “Bizim bunları aşan ciddi bir yoğunluğumuz var. Biz barışı toplumsallaştırmaya çalışıyoruz. İmamoğlu ile mücadeleyi bizim üzerimizden yürütmesinler. Biz İmamoğlu’nu desteklemedik, kent uzlaşısı başka bir şeydir” diyerek düşüncelerini aktardı.

DEM PARTİ’NİN VİZYONU

Bakırhan, sürecin yalnızca bir belediye başkanının tutuklanmasıyla sınırlı kalmadığını ve DEM Parti’nin toplumsal barışa odaklandığını belirtti. Partinin, bu tür olayların ötesinde bir perspektifle hareket ettiğini vurguladı.

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