Dem Parti, CHP’nin Eylemci Kitlesi Değil

KATILMADIKLARI EYLEM PERSPEKTİFİ

Bakırhan, sokak eylemlerine katılmadıklarını vurgulayarak, “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz. Biz toplumsal barışı örgütlemeye çalışıyoruz” dedi. İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili eleştirilerini de paylaşan Bakırhan, bu sürecin partiler üstü bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini ifade etti.

KENT UZLAŞISININ ÖNEMİ

Bakırhan, kent uzlaşısı kavramının farklı bir açıdan değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. “Bizim bunları aşan ciddi bir yoğunluğumuz var. Biz barışı toplumsallaştırmaya çalışıyoruz. İmamoğlu ile mücadeleyi bizim üzerimizden yürütmesinler. Biz İmamoğlu’nu desteklemedik, kent uzlaşısı başka bir şeydir” şeklinde konuştu.

DEM PARTİ’NİN HEDEFLERİ

Bakırhan, sürecin yalnızca bir belediye başkanının tutuklanmasıyla sınırlı olmadığını ve DEM Parti’nin toplumsal barışa odaklandığını vurguladı. Partinin, bu tür olayların ötesinde bir perspektifle hareket ettiğini belirtti.