“DEM Parti’den Erdoğan’a Cevap: Müzakere İçin Açığız”

PARTİ TOPLANTISINDAKİ VURGULAR

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, düzenlediği grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadelerine cevap veren Bakırhan, müzakere ve diyalog için her zaman ellerinin açık olduğunu, ancak kendilerine yönelik bir saldırı durumunda “yumrukların sıkılacağını” belirtti.

BARIŞ İÇİN ADIM ATMA SORUMLULUĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitap eden Bakırhan, “tarihi bir sınavla karşı karşıyasınız” uyarısında bulundu. Bu kapsamda, “Sözlerinizi ve duruşunuzu çok önemsiyoruz. Barış için adım atma sorumluluğu artık Cumhurbaşkanı olarak size aittir. Sizden önceki cumhurbaşkanlarının yaptığı değil, farklı bir yol izleyerek tarihte yer almak sizin elinizde” diye konuştu. Bakırhan, “Bu sorunu çözen cumhurbaşkanı olarak anılmak sizin iradenize bağlı” ifadelerini kullandı.

PROVOKASYONLARA DİKKAT!

Bakırhan, sözlerinin çarpıtılmasına izin vermeyeceklerini dile getirerek, “Bizim ellerimiz her zaman müzakereye açık ve ortadadır; hiçbir zaman yumruklarımız sıkılı olmayacak. Ancak bize bir saldırı olursa yumruklarımızı sıkmaktan da çekinmeyiz. Müzakere ve diyalog arayışındayız, bunun için buradayız. Ama kimse bize rota çizmesin, hakaret etmesin, tehditte bulunmasın” açıklamasını yaptı. Onurlu bir barış arayışında olduklarını vurguladı.

AHMET ÖZER’E DESTEK

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına da tepki gösteren Bakırhan, Özer’in derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. “Ahmet Özer, demokratik, toplumcu bir belediyeciliği hayata geçirdiği için belli ki biraz zorlarına gitmiş, rahatsız olmuşlar. Buradan bu operasyonu yapanlara sesleniyoruz; defalarca bunu gördük, yeter artık” diyerek konuyu gündeme getirdi.

KÜRTLERİN ANAYASAL TALEPLERİ

Kürtlerin uzun zamandır dile getirdiği taleplerin önemine vurgu yapan Bakırhan, “Kürtler yüz yıldır ellerinden alınan kimlik ve iradelerini istiyor. Kürt sorunu bir tanınma sorunudur, bir anayasal sorundur. Kürtler demokrasi ve eşitlik temennilerine kıymet verir. Artık Kürtler temenni istemiyor, anayasal güvence istiyor” dedi. Cumhuriyetin, Kürtlerle, Alevilerle ve dışlanan tüm halklarla barışması gerektiğinin altını çizdi ve Cumhuriyet’in ikinci bir yüzyılın başlangıcını barışarak sağlayabileceğini sözlerine ekledi.