DEM Parti’den İmralı Ziyaret Açıklaması

DEM PARTİ’DEN İMRALI ZİYARETİ AÇIKLAMASI

DEM Parti, İmralı ziyaretine yönelik yeni bir açıklama yaptı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Heyetimiz birkaç gün içinde İmralı’ya gidecek. Başvurunun bugün yarın yapılmasını bekliyoruz. Başvuru için hazırlıklar tamamlanıyor.” şeklinde ifade etti.

ÇAĞRININ TAKVİMİ NETLEŞECEK

Koçyiğit, “Bu görüşmeden sonra Öcalan ile beraber, yapılacak tarihi çağrının takvimi netleşmiş olacak. Kürt sorunu çözümünde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. O tarihi çağrının geleceğini biliyoruz.” sözleriyle, görüşmenin önemine vurgu yaptı.

SÜREÇ BAŞLANGICI BAHÇELİ’NİN SÖZLERİYLE OLDU

İmralı ziyaretlerinin başlangıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te yaptığı, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.” açıklaması ile gerçekleşti. Ardından, hükümetin “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı yeni dönemde DEM heyeti, siyasi parti genel başkanlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Artık gözler, İmralı’dan beklenen çağrının ne zaman ve nasıl geleceğine çevrildi.