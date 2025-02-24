Dem Parti’den İmralı Ziyareti Açıklaması‍‍‍

İMRALI ZİYARETİNE DAİR GÜNCEL AÇIKLAMALAR

DEM Parti, İmralı’ya yönelik planladığı ziyaretle ilgili önemli bilgiler paylaştı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Heyetimiz bir kaç gün içinde İmralı’ya gidecek. Başvurunun bugün yarın yapılmasını bekliyoruz. Başvuru için hazırlıklar tamamlanıyor.” şeklinde ifade etti.

ÇAĞRI TAKVİMİ NETLEŞECEK

Koçyiğit, yapılacak görüşmenin ardından Abdullah Öcalan ile birlikte gerçekleştirilecek tarihi çağrının zamanlamasının kesinleşeceğini belirtti. Koçyiğit, “Kürt sorunu çözümünde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. O tarihi çağrının geleceğini biliyoruz.” dedi.

SÜREÇ BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARIYLA BAŞLADI

İmralı ziyaretleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 tarihindeki açıklamasıyla ivme kazanmıştı. Bahçeli, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.” demişti. Ardından ise hükümetin “Terörsüz Türkiye” adlı yeni döneminde DEM heyetinin siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi. Şimdi, İmralı’dan gelecek çağrının ne zaman ve nasıl olacağı merakla bekleniyor.