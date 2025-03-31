DEM Parti’den Öcalan Ailesine Bayram Ziyareti

DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMA

DEM Parti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın ailesiyle bayram ziyareti çerçevesinde bir araya geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan’ın yanı sıra Hamili Yıldırım ile kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar ile kardeşi Ali Konar ve Veysi Aktaş ile kardeşi Sabiha Aslan’ın bayram ziyareti vesilesiyle görüştüğü belirtildi.

EYLÜL AYINDAKİ GÖRÜŞME

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekim ayında gerçekleştirdiği çağrının ardından, Öcalan’la dört yıl aradan sonra Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan bir görüşme gerçekleştirmişti. DEM Parti’nin heyeti, bu süreç içinde üç farklı kez adaya ziyaret gerçekleştirmiş.