Dem Parti’den Suikast Açıklaması Geldi

TBMM BAŞKANVEKİLİ’NİN ARACINDA SUİKAST DÜZENEK İDİDASI

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 2 Nisan’da aracında suikast düzeneği bulunduğu iddialarıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi. Önder, 18 gün süren bir yaşam mücadelesinin ardından 3 Mayıs’ta hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada, 2 Nisan’da Önder’in aracında yapılan inceleme sonucu demirden yapılmış keskin bir düzenek tespit edildiği belirtildi.

OLAYIN DETAYLARI AÇIKLANDI

DEM Parti’nin suikast iddialarına yönelik açıklamasında, “Bazı basın-yayın organlarında İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder’e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur” ifadeleri yer aldı. Olayın detaylarına göre, 2 Nisan’da otopark görevlisi, Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesler üzerine şüphelenip aracı kontrol ettirmeye karar verdi. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğine zarar verebilecek bir düzenek bulundu.

İNCELEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, Önder’in bu durumu parti kurullarına taşıdığı ve gerekli inceleme ile değerlendirmelerin yapıldığı duyuruldu. Olayla ilgili kanıtların resmi mercilere iletildiği, hem partinin hem de Önder’in konunun yakın takipçisi olduğu bilgisi paylaşıldı. “İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir” denildi.