Dem Parti’den Tarihi Açıklama Yapıldı

DEM PARTİ MYK’DAN TARİHİ AÇIKLAMA

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, terör örgütü PKK’nın kongresini topladığını duyurmasının ardından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Bugün Türkiye yakın tarihinin en önemli, en kritik eşiklerinden birine dair tarihi bir tanıklık içindeyiz. PKK’nin tarihi kongre kararlarıyla birlikte elli yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Onurlu bir barış ve demokratik çözüm yolunda yeni bir sayfa açılıyor.” denildi.

ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

DEM Parti MYK’nın açıklamasında, Türkiye’nin yakın tarihinin önemli bir dönüm noktasına geldiği vurgulanarak, barış ve demokratik siyasetin yeniden filizlenmesi gerektiğine dikkat çekildi. “Öncelikle, uzun süreli çatışmalı süreçte yaşamlarını yitiren tüm insanlarımızı derin bir hürmetle anıyoruz. Acının rengi, dili ve kimliğinin olmadığını onlarca yıllık acı tecrübe hepimize göstermiştir. Bugün Türk’ün, Kürt’ün, Çerkez’in, Arap’ın, Alevi’nin, Sünni’nin, bütün kimlik ve inançların gözyaşları aynı denizde buluşmuştur.” ifadesi kullanıldı.

GELECEĞİ İNŞA ETME ZAMANI

Şimdi ortak ve eşit yaşam iradesinin her şeyin önüne konulması gerektiğine vurgu yapıldı. “Artık hiçbir genç ne dağda ne şehirde toprağa düşmesin. Bu ülkede bundan böyle inkarın ve silahların değil siyasetin, öfkenin değil demokratik ve toplumsal uzlaşının, ayrılığın değil birlikte ve eşit yaşamın sesi yükselsin.” denildi. Bu bağlamda, TBMM başta olmak üzere tüm demokratik siyaset kurumlarının sorumluluk almasının önemine inanıldığı belirtildi.

BARIŞIN GÜVENCESİ OLMAK

Açıklamada, demokrasinin ve adaletin sesinin yükselmesi gerektiği, toplumsal barışın inşası için Meclis’in önünde duran tarihsel görevin önemi vurgulandı. “Bu tarihi adımı kalıcı barışa dönüştürecek yasal-kurumsal zemini birlikte kurmak, şu an en temel sorumluluğumuzdur.” denildi. Sayın Abdullah Öcalan’a, barışın bedelini ödeyen Türkiye halklarına ve çözüm iradesine destek sunan siyasilere teşekkürler sunuldu.

BİRLİKTE GELECEĞİ KURMAK

“Bu sürecin başarıya ulaşması için siyasi kurumlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve en önemlisi 85 milyon yurttaşımızın her birine barışı koruma, inşa etme ve geleceği bugünden kazanma görevi düşmektedir.” ifadesiyle, Türkiye’nin barışının Orta Doğu’ya umut olması gerektiği vurgulandı.DEM Parti olarak, “Gerçekle yüzleşmekten, adaleti tesis etmekten kaçmayacağız” ve barışın yolunu kesecek hiçbir eyleme izin verilmeyeceği belirtildi.

SORUMLULUĞUN AĞIRLIĞI

“Bugün bir yandan büyük bir umudun, bir yandan da tarihin yüklediği derin bir sorumluluğun ağırlığını taşıyoruz.” diyerek, bu irade beyanlarını, barışa ve halkların kardeşliğine adamış olan Sırrı Süreyya Önder’i anarak tamamladılar. “Barışın ve kardeşliğin ışığını bu topraklara mutlaka getireceğiz.” sözleriyle açıklamaları bitirdiler.