Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, PKK’nın Feshine İlişkin Açıklama Yaptı

KONGRENİN ÖNEMİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK’nın feshetmesiyle ilgili olarak, “Kongre, Türkiye’ye hayırlı olsun. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız” açıklamasını yaptı. Bakırhan, parti genel merkezine geldiğinde gazetecilere PKK’nın kendini feshetme kararıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

BARIŞ ÇABALARI

Bakırhan, devamında sözlerine, “Kongre, Türkiye’ye hayırlı olsun. Artık Kürt sorununu çözmek için demokratik bir Türkiye inşa etmek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız” ifadelerini ekleyerek, bu ilerlemenin ülkede barışa katkı sağlamasını umduğunu belirtti.