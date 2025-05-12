Haberler

Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, PKK’nın Feshine İlişkin Açıklama Yaptı

KONGRENİN ÖNEMİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK’nın feshetmesiyle ilgili olarak, “Kongre, Türkiye’ye hayırlı olsun. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız” açıklamasını yaptı. Bakırhan, parti genel merkezine geldiğinde gazetecilere PKK’nın kendini feshetme kararıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

BARIŞ ÇABALARI

Bakırhan, devamında sözlerine, “Kongre, Türkiye’ye hayırlı olsun. Artık Kürt sorununu çözmek için demokratik bir Türkiye inşa etmek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız” ifadelerini ekleyerek, bu ilerlemenin ülkede barışa katkı sağlamasını umduğunu belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

Bodrum’da Kıymanın Rengi Şüphe Uyandırdı

Türkbükü'ndeki bir Migros şubesinde indirimli satılan kıymanın kahverengiye dönmesi, tazelik endişelerine neden oldu ve sosyal medyada tepki topladı.
Haberler

Ürdün Başbakanı Filistinlilere destek veriyor

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, Filistin haklarının korunması ve bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiğini ifade etti, ayrıca Gazze'deki savaşın sona ermesi ve insani yardımların önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.