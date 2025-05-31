Dem Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, “Barış ve hakikat mücadelesi sürecek.” dedi

BARIŞ MÜCADELESİ VE GELECEK UMUTLARI

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Mücadelemiz mutlaka kazanacak. Barış mutlaka kazanacak. Faili meçhuller mutlaka açığa çıkacak” şeklinde bir açıklama yaptı. Hatimoğulları, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi tarafından Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı’nda bulunan Yaşam Hakkı Anıtı önünde düzenlenen bir programa katıldı.

BARIŞA GİDEN YOLDAKİ ÇABALAR

Programda konuşan Hatimoğulları, barış konusuna dikkat çekerek, “Bizler bugünlerde barıştan bahsediyoruz. Bu çerçevede Öcalan’ın gerçekleştirdiği çağrıyla barış ve demokratik toplum hedefi için 7 gün 24 saat emek veriyoruz. Onurlu barış mücadelesine devam edeceğiz. Barış görüşmelerinin devam ettiği bu günlerde, bütün kayıpların bulunması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Faili meçhul cinayetlerin açığa çıkarılması gerekiyor. Bu tarihi yüzleşme ve hakiki yüzleşme mutlaka gerçekleşmelidir. Ailelerden ve toplumdan bedel ödeyen herkesten resmi bir özür dilenmesi önemlidir. Sadece böylelikle acılar bir nebze olsun hafifleyebilir ve gerçek bir barış sayfası açılabilir.”

Hatimoğulları, 1990’lı yıllarda yaşanan işkencelerin ve faili meçhul kayıpların bir daha yaşanmaması için bu sayfanın tamamen kapanmasını istediklerini belirtti. “Bu nedenle, siz değerli ailelerimizle ve insan hakları savunucularıyla beraber bu mücadeleyi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Mücadelemiz mutlaka kazanacak. Barış mutlaka kazanacak. Faili meçhuller mutlaka açığa çıkacak; bu da birbirimize sözümüz olsun” şeklinde konuştu.

Haber – Kamera: Selim KAYA – Gıyasettin TETİK /DİYARBAKIR