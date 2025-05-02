Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van’daki panelde konuştu. 3 milyon haneyi hedefleyerek, ev ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Gençliğin demokratik toplum inşasında rolü önemli. Türkiye’de otoriter rejim akademiyi tehdit ediyor. Gençlik örgütlenmeli, haklarını savunmalı. 6 Mayıs, devrimci şehitlerimizi anma günü

BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM ÇAĞRISI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van Demokratik Öğrenci Birliği’nin düzenlediği panele katıldı. Hatimoğulları, Türkiye’nin dört bir tarafında emek ve meslek örgütleriyle, muhalefet partileri, inanç kurumları, kadın hareketleri ve çeşitli toplumsal kesimlerle birlikte barış ve demokratik toplum çağrısını gerçekleştirdiklerini belirtti. “3 milyon haneyi hedefleyen ev ziyaretlerimiz olacak” dedi.

Üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek konuşan Hatimoğulları, gençlerin bu demokratik toplum inşası için önemli bir motor güç olduğunu vurguladı. “Sizleri bu nedenle ayrıca kutluyorum,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, dün 1 Mayıs’ın işçilerin ve emekçilerin birlik günü olduğunu hatırlatarak, Taksim’de yaşanan baskılara değindi.

“Polis, çok sayıda genç arkadaşımızı şiddet kullanarak gözaltına aldı” diyen Hatimoğulları, toplamda 409 gencin gözaltına alındığını aktardı. Gözaltına alınanların bir kısmının serbest bırakıldığı bilgisini verdikten sonra, tüm gözaltıların derhal serbest bırakılmasını talep etti. Önlerinde 6 Mayıs’ın Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam tarihi olduğunu hatırlatarak, bu isimlerin Türkiye devrimci hareketine katkılarının önemli olduğunu ifade etti.

Hatimoğulları, gençlerin verdiği mücadelelerde ağır bedeller ödendiğini ve her kuşağın bu bedelleri taşımaya devam ettiğini açıkladı. Irak, İran, Suriye ve Türkiye’deki gelişmelere değinerek, bu olayların çok boyutlu bir bağa sahip olduğunu ve günümüzde yaşanan savaşların kökenine dair bilgi sundu. “2008 yılında küresel kapitalizm çok derin bir buhrana girmiştir” diyerek, yaşanan krizlerin sonucunun işçi ve emekçileri ezerek gerçekleştirildiğini vurguladı.

Teknolojik gelişmelerin üretim biçimlerini dönüştürdüğünü ve yeni bir uygarlığın oluşumuna işaret ettiğini belirtti. Bu tarihi süreçte halkların örgütlenmesinin önemini anlatan Hatimoğulları, Sayın Öcalan’la yapılan bir görüşmede ulus-devlet yapılanmasının miadını doldurduğu ve demokratik toplumun inşasının şart olduğunu vurguladığını ifade etti.

Türkiye’de otoriter bir rejim olduğunu ve bu rejimin akademiye ciddi saldırılarda bulunduğunu belirtti. Öğrenci gençlik mücadelesinin baskı altında olduğunu dile getirdi. “Akademiye yönelik saldırılar, barış bildirisi imzalayan akademisyenlerle başladı,” dedi. Hatimoğulları, gençliğin örgütlenmesi gerektiğini ve faşizme karşı birleşik demokratik gençlik mücadelesinin hayati önemde olduğunu ifade etti. الصردعلن “Herkes kendi öz örgütlenmesini kurmalı; bu yolla toplumu dönüştürmeli ve demokratikleştirmelidir” mesajını iletti.

Etkinlik, Tülay Hatimoğulları’nın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.