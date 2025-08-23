Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Barış İçin Umut Var” dedi. Millete barışı hak ettiğini vurguladı. Öcalan’ın rolü kritik, tecrit kalkmalı. Barış, geleceği inşa etmektir. Herkesin inancı birleşmeli, birlik sağlanmalı. Anketlerle barış yapılamaz, gerçekçi olmalı

DEĞİŞİMİN ZAMANI

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “40 değil 400 yıl geçse de Türkiye’de barıştan başka bir şansımız yok. 40 yıl bu ülkenin enerjisi, ekonomisi boşa harcandı. On binlerce insanımız yaşamını yitirdi, gençlerimizin tabutlarını kaldırmak zorunda kaldık. Ama geldiğimiz nokta çatışmanın, şiddetin, baskının inkarın çare olmadığını ortaya koyuyor” şeklinde konuştu. Bakırhan, partisinin düzenlediği ‘Barış ve Demokratik Toplum’ mitingine katılmak üzere Musa Anter Parkı önünde toplandı. “Tecrit Değil, Özgürlük Kazanacak” sloganıyla düzenlenen mitingde Bakırhan’ın yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları ve il yöneticileri de yer aldı.

BARIŞA OLAN İNANÇ

Mitingde yaptığı konuşmada Bakırhan, “Çok bedeller ödediniz, çok acılar çektiniz. Ama bütün acılara rağmen, bugün burada barış, demokrasi diyorsunuz, Öcalan’ın öncülüğünü yaptığı demokratik toplum ve barış sürecine sahip çıkıyorsunuz. İşte bu ırkçılar, bu sürece karşı çıkanlar o Kürtlerin temel hak ve özgürlüklerinin bu ülkeyi böleceğini söyleyenler, bu meydandan büyük dersler çıkarmalıdır. Van halkı, Kürt halkı bütün acılara rağmen barış diyor” ifadelerini kullandı.

SÜRECİN KIYMETİ

Barışın temeli olan süreç için “Bu süreç bizim için çok kıymetlidir” diyen Bakırhan, “Türkiye’nin dört bir yanında bugün burada olduğu gibi mitingler yapıyoruz, buluşmalar yapıyoruz. Barışa olan inancımızı ortaya koyuyoruz. Barış konusunda ne kadar samimi olduğumuzu gösteriyoruz. Geçmişin kaygılarıyla, acılarıyla davranmıyoruz” şeklinde belirtti. Öcalan’a uygulanan tecridin barışa darbe vurduğunu da vurgulayarak, “Öcalan dedik. Bu süreçte büyük emekleri oldu. Tecrit uygulanıyor. Öcalan’a uygulanan tecrit barışa uygulanan tecrittir, hepimizedir” dedi.

ÇÖZÜME GİDEN YOL

Bakırhan, bazı kişilerin çözüm karşıtlığı yapmasına yanıt olarak, “Bu ülke daha çok acı ve gözyaşı mı çeksin diye onlara soruyorum, derdiniz nedir?” diyerek, barış sürecine samimiyetle yaklaşmanın önemini dile getirdi. “Emin olun tecrit kalkarsa Türkiye ve Ortadoğu’da barışın düğümü çözülür. Ne zaman ki İmralı’nın kapıları açıldıysa sular duruldu. Umutlar arttı” şeklindeki ifadesi, barış sürecinin önemine dikkat çekti.

HERKES İÇİN ORTAK HEDEF

Meclisteki siyasi partilere de seslenen Bakırhan, “Fikirlerimiz, düşüncelerimiz ayrı olabilir. Ama barış konusunda herkesin ortaklaşması gerekiyor” diyerek, Türkiye’de barışın sağlanması için kenetlenme çağrısında bulundu. Barış sürecine destek verenlerin sayısının artmasının Türkiye’nin geleceği için elzem olduğunu vurguladı. “Yurtta sulh, cihanda sulh” diyenlere seslenerek, “Sulhun zamanı gelmedi mi?” sorusunu yöneltti.

ANALİZİN ÖNEMİ

Bakırhan, “Anketlerle barış süreci yürümez. Barış, hayatımızla, geleceğimizle ilgili olduğu için anketlerle değerlendirilemez” diyerek, anketlerin barış sürecindeki etkisini sorguladı. “İster DEM Parti, ister iktidar, ister muhalefet, eğer bu süreci anketlerle değerlendiriyorlarsa yanlış yapıyorlar” sözleriyle, barış için sağlıklı bir yaklaşımın gerekliliğini vurguladı.