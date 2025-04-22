Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Türkiye’de Siyaset Normalleşmeli, Barış Süreci Yeniden Başlamalı” dedi

DEMOKRASİ VE BARİŞ VURGUSU

Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye siyaseti için “artık normalleşmeli, barış süreci yeniden ivme kazanmalı, devlet demokrasiye duyarlılık göstermelidir” dedi. Bakırhan, partisinin grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında bu hususları dile getirdi. Ayrıca, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna da değindi. Bakırhan, “Uzun süredir kalp başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Sırrı arkadaşımız, hastanede zorlu bir tedavi sürecinden geçiyor. Bugün itibarıyla hem hastaneden yapılan açıklamalara hem de hastanede bulunan arkadaşlarımızın aktardığı bilgilere göre durumu hala ‘kritik ama istikrarlı’ ve büyük bir dirençle mücadele ediyor” şeklinde konuştu.

DAYANIŞMA MESAJLARI

Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder’in yalnızca bir politikacı değil, aynı zamanda sanat, vicdan, kültür, mizah ve umut alanlarında da derin izler bıraktığını belirtti. “Barış için gösterdiği çabayı, halklar için yürüttüğü mücadeleyi herkes yakından tanıklık ederek izledi” diyen Bakırhan, onun hastalığı sürecinde yaşanan dayanışmanın, Önder’in halkların kalbinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti. Bakırhan, insanları bir araya getiren bu bağın halen güçlü olduğuna dikkat çekerek, “Toplumun barışla kurduğu bağ hala çok güçlü, hala çok canlı” değerlendirmesinde bulundu.

GELECEK ADIMLAR

Bakırhan, içinde bulunulan kritik süreçte atılması gereken iki önemli adımı vurguladı. “Birincisi sağlam bir hukuki zemin oluşturmak, ikincisi ise bu zemini hayata geçirecek güçlü bir siyasi irade ortaya koymaktır” diyerek, bu konular üzerine Adalet Bakanı ile görüşeceklerini söyledi. Ayrıca, Türkiye’deki siyasi partilerle de sürdürdükleri temaslara devam edeceklerini belirtti. Bakırhan, “Demokrat Parti olarak barış ve demokratik çözüm için üzerimize düşen her türlü sorumluluğa hazırız” dedi.

CEZALARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

Bakırhan, “Türkiye siyaseti artık normalleşmeli, barış süreci yeniden ivme kazanmalı, devlet demokrasiye duyarlılık göstermelidir” diyerek, infaz kanunu gibi cezaların adil hale getirilmesine yönelik yasal adımların atılmasının önemli olduğunu dile getirdi. Bu adımların, hasta tutsaklardan siyasi sebeplerle cezaevinde bulunanlara kadar geniş bir kesimi özgürlüğüne kavuşturacağını ve tüm Türkiye’ye rahat bir nefes aldıracağını belirtti.

BASIN ACIKLAMALARI

Grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, Adalet Bakanı ile görüşmeye ilişkin, “Başvuru yapıldı. Sanırım önümüzdeki günlerde yapılır” şeklinde bilgi verdi. Bahçeli’nin silahların bırakılması konusundaki açıklamalarına da değinen Bakırhan, “Bahçeli’nin dediklerini önemli. Silahları bıraktırma konusunda Öcalan’ın çağrısı vardı” diyerek, çatışmanın, silahın ve şiddetin olmadığı bir gelecek temennisinde bulundu. PKK’nın feshedilmesi tarihine ilişkin sorulara ise Bakırhan, “Tarih konusunda biz bir şey bilemeyiz. İlk defa Öcalan’ın bu kadar umutlu göründüğünü duymuştum. Umarım Türkiye’nin tamamına sirayet eder” dedi.