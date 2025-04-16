Dem Parti Eş Genel Başkanları Ziyaret Etti

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’E ZİYARET

Demokrat Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ile Parti Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti. Hatimoğulları, hastanedeki durumu hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı.

AMELİYAT SÜRECİ

Hatimoğulları, “Meclis Başkan Vekili, DEM Parti Milletvekilimiz ve aynı zamanda İmralı heyeti üyemiz sevgili Sırrı Süreyya Önder bugün evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu çağrılan ambulans ile kendisine ilk müdahale yapıldı. Hastaneye getirildi. Hastanede aort damarının yırtıldığı fark edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta. Ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu” ifadelerini kullandı.

DESTEK VE TEŞEKKÜR

Önder’in geçmişte birçok zorlu süreçten geçtiğini vurgulayan Hatimoğulları, “Sırrı Süreyya bugüne kadar çok badire atlattı. Biz inanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. Biz inanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak. Arayan, soran, ilgilenen herkese teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyorum. Sağlığıyla ilgili bilgiler aldıkça, yeni bilgiler aldıkça sizlerle paylaşacağız” dedi.

– İSTANBUL