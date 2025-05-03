Dem Parti Gazetecileri Selamlıyor

GAZETECİLERİN DURUMU VE BASKILAR

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle “Türkiye’de gazeteciler, özellikle de muhalif ve Kürt gazeteciler yıllardır ağır baskı, tehdit ve tutuklamalarla susturulmak istenmektedir. Bugün hala onlarca gazeteci cezaevindedir” ifadelerini kullandı. Eş Genel Başkan Yardımcısı Temel, DEM Parti’nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, 3 Mayıs’ın Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında ‘Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ olarak kabul edildiğini, ancak Türkiye’de bu günün kutlama anlamından uzak olduğunu belirtti. Mesajda, “Baskı ve sansür, keyfi gözaltı ve tutuklamalar, işkence ve katliamlar gazetecilik mesleği açısından tehdit oluşturarak halkın haber alma hakkına ağır darbe vurmaktadır” denildi.

GAZETECİLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Örgütü’nün Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye, bu yıl gazetecilere yönelik baskılar ve saldırılar konusunda 180 ülke arasında 159. sıraya geriledi. Ayrıca, Irak Federe Kürdistan Bölgesi ile Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik askeri saldırılarda son beş yılda 15 gazetecinin katledildiği vurgulandı. Bu gazetecilerin, savaş suçlarını, sivil ölümleri, kadın katliamlarını ve zorunlu göçleri belgeledikleri için hedef alındıkları ifade edildi. “Gazetecilerin yaşam hakları da kimi zaman doğrudan hedef alınmakta” denirken, Türkiye’deki muhalif ve Kürt gazetecilerin yıllardır baskı altında olduğu konseptine dikkat çekildi.

ÖZGÜRLÜK İÇİN MÜCADELE

Tüm bu zorluklara rağmen, Türkiye’deki özgür basın geleneği ve bu geleneği yaşatan gazetecilerin hakikati halka ulaştırmaya devam ettiği, “kamera ve mikrofonlarını özgürlük ve demokrasi için kullanmaya devam ediyor” denildi. DEM Parti, barışın ve demokratik toplumun inşasına katkı sağlayan gazetecileri selamlayarak, Metin Göktepe, Gurbetelli Ersöz, Hrant Dink, Ape Musa, Nagehan Akarsel, Nazım Daştan ve Cihan Bilgin gibi özgür basın şehitlerini saygıyla andıklarını belirtti. “Hakikatin izinde koşmaya devam eden ve ne pahasına olursa olsun halkın haber alma hakkına sahip çıkan özgür basın emekçilerinin Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun” mesajı ile açıklama tamamlandı.