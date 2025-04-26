Dem Parti, Görüşmeyi Doğru Yansıtmadı Açıkladı

DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMA

Dem Parti, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından yoğun bakımda tedavi gören İmralı heyeti üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Perinçek’in talebi doğrultusunda yapılan bu görüşmenin hem parti hem de İmralı heyeti tarafından bilindiği ifade edildi. Kamuoyuna bu görüşmenin kişisel bir girişim gibi yansıtılmasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Dem Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Dem Parti İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’in Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile yaptığı görüşme, partimiz ve İmralı Heyeti’nin bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir” denildi. Görüşmenin, İmralı’da çözüm amacıyla sürdürülen süreç çerçevesinde çeşitli siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve toplumun farklı kesimleri ile yapılan ziyaretler kapsamında gerçekleştiği ifade edildi. Açıklamada, “Perinçek’in talebi üzerine yapılan söz konusu görüşmede sürece ilişkin yapılan değerlendirmelerin içeriği partimizin ilgili kurullarına aktarılmıştır. Görüşmenin bazı odaklar tarafından kişisel ya da bağımsız bir girişim olarak sunulması kesinlikle gerçek dışıdır” bilgisi verildi.

DOĞU PERİNÇEK’İN AÇIKLAMALARI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sırrı Süreyya Önder’in hastanede kendilerini ziyaret ettiğini iddia etti. Perinçek, “Sayın Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı yaşadığı gün bizi ziyarete geldi” dedi. Ayrıca, “Önder, Abdullah Öcalan’ın ‘Amerika ve İsrail sizi öldürebilir’ dediğini aktardı” ifadesini kullandı. Bu sözlerin Kandil tarafından da doğrulandığını belirten Perinçek, “Amerika ve İsrail, bu sürece karşı. Öcalan, bu süreçte aktif rol alan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın hedef alınabileceğini bizzat kendilerine söylemiş” açıklamasında bulundu.