Dem Parti Grup Başkanvekili G. K. K., “Siyaset sorumluluk almalı” dedi

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI VE PARLAMENTO’NUN ROLÜ

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Öcalan’ın, her seferinde çözümün adresi olarak parlamentoyu, siyasi ve hukuki zemini işaret etmesinin altını çizmemiz gerekiyor. Siyaset sorumluluk almalı ve sürecin hukuki gerekliliklerini yerine getirecek adımları hızlı bir şekilde atmalıdır” şeklinde ifadeler kullandı. Koçyiğit, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

BARIŞ ANNELERİ VE İNSAN HAKLARI DERNEKLERİ

Koçyiğit, komisyon toplantısında Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri ve insan hakları derneklerinin dinleneceğini belirtti. “Barış Anneleri, evlatlarını kaybettikleri halde beyaz tülbentleriyle barış mücadelesinde ısrarcı oldular” ifadelerini kullanarak, bu grupların çatışmalı sürecin sona ermesi için büyük fedakarlıklar yaptıklarını vurguladı. Bu anlamda, Barış Anneleri’nin barış mücadelesinin komisyon çalışmalarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

POLİTİK ATMOSFER VE SÜREÇLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Koçyiğit, insan hakları derneklerinin çalışmalarından bahsederek, kamuoyundaki tartışmalara değindi. “Türkiye kamuoyundaki bazı tartışmaları dikkate alıyoruz ve anlamakta zorlanıyoruz” dedi. Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısının ve diğer önemli adımların kayda değer olduğunu ifade ederek, bu sürecin tarihi bir bağlamı olduğunu dile getirdi. “Siyasi ve hukuki zeminin sağlanması gerektiğini” vurgulayan Koçyiğit, sürecin ilerlemesi için Öcalan’ın önerilerine başvurulması gerektiğini belirtti.

SÜRECİN KISALMASI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Koçyiğit, TBMM önünde bir kişinin otomobilini yakmasına ilişkin de yorum yaptı. “Bu sürecin sağlıklı yürütülmesi gerekiyor, ancak uzun bir zamana yayılmamalı” dedi. Zamana yayılan her şeyin provokasyonlara açık hale gelebileceğini söyleyerek, hükümete, İçişleri Bakanlığı’na ve güvenlik bürokrasisine ciddi sorumluluklar düştüğünü ifade etti.