Dem Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Komisyon’daki Provokasyonları Eleştirdi

PROVOKASYON VE ALGI OPERASYONLARI HAKKINDA

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na ilişkin bazı taleplerin gündeme geldiği iddialarını yanıtladı. Bu süreç başladığında “Bütün bu provokasyonları, algı operasyonlarını, yalan-yanlış haberler yapacaklarını çok iyi biliyorduk” diyen Koçyiğit, bunun bir milletvekilinin, komisyona katılmayı reddettikten sonra sürece sürekli olumsuz katkılar yapmasının tesadüf olmadığını da ekledi. Kılıç Koçyiğit, Meclis’te yaptığı basın toplantısında, “Terörsüz Türkiye” amacıyla kurulan komisyonun, farklı görüşlerden kişilerin dinlenmesini önemli bulduğunu açıkladı.

MÜZAKERE VE DİYALOGUN ÖNEMİ

Koçyiğit, tüm gruplarla kurulan diyalogun komisyondaki çalışmaları kolaylaştıracağını ve sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, komisyondaki dinlemeler tamamlandığında silah bırakan PKK’lıların hukuki durumlarının belirlenmesi gerektiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklandığını hatırlatan Koçyiğit, bazı belediyelere karşı gerçekleştirilen operasyonları eleştirdi.

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, memurlar ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerindeki zam tekliflerini de eleştirerek, “Memurların, emeklilerin, işçilerin insanca yaşamaya yetecek bir gelire kavuşmaları bir lütuf değil, haklarıdır” dedi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın komisyonla ilgili iddialarını ise “yalan, dezenformasyon ve manipülasyon” olarak nitelendirerek yanıtladı.

ÇÖZÜM İSTEMEYEN KESİMLERİN VARLIĞI

Koçyiğit, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Çankaya’da bir aracın yakılmasıyla ilgili de yorumda bulunarak, “Dün Meclis Başkanı’nın yaptığı bir açıklama var. Şu an resmi olarak İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı bir açıklama mevcut. Bizim farklı bir bilgiye sahip olmamız söz konusu değil” dedi. Bu sürecin sağlıklı işlemesi gerektiğini vurgulayan Koçyiğit, zamanla yayılan her şeyin provokasyona açık olduğu uyarısında bulundu. Ayrıca, “Çözüm isteyenler kadar olmasa da çözüm istemeyen kesimlerin olduğu gerçek,” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.