Dem Parti Heyeti CHP’yi Ziyaret Etti

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI CHP GENEL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Dem Parti’nin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak Gürsel Tekin’in atanmasının ardından, CHP’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar dolayısıyla bugün saat 15.15 sıralarında İstanbul’daki CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi’ni ziyaret etti. Heyet, CHP Genel Başkanlığı katında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Bu değerlendirme, CHP’nin kayyım ataması sonrasında Sarıyer’den Bahçelievler’e taşınmakta olduğu eski İstanbul İl Başkanlığı’nda gerçekleşti.

GÖREVİNDEN ALINAN İL BAŞKANI DA HEYETTE YER ALDI

DEM Parti’nin ziyaretine katılan heyette, görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bulunuyor. Önceki gün DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyaret edileceği duyurulmuştu. Ayrıca, bu ziyaretin CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi’nde yapılacağı belirtilmişti. DEM Parti’nin 8 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, “Kayıtsız, şartsız CHP’ye yapılan müdahalelerin karşısında oldukları ve CHP’yle dayanışma içinde olacakları” ifade edilmişti. Toplantıda, Eş Genel Başkanların önümüzdeki günlerde Özgür Özel’i ziyaret edebileceği planlanmıştı.