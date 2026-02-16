Dem Parti Heyeti İmralı Adası’nı Ziyaret Edecek

dem-parti-heyeti-imrali-adasi-ni-ziyaret-edecek

Terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen sürecin ilerleyişi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde başlatılan bu süreçte bir dizi önemli aşama geride bırakıldı. Çalışmalar aralıksız sürerken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İMRALI ZİYARETİ GERçekLEŞECEK

Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek amacıyla İmralı Adası’na gitmeye hazırlanıyor. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol gibi önemli isimler yer alacak.

ÖNCEKİ GÖRÜŞME BEŞTEPE’DE OLDU

Heyet, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti. Görüşme, Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilmişti.

GEÇEN ZİYARET 2 ARALIK’TA REALİZE EDİLDİ

DEM heyeti, İmralı Adası’ndaki önceki ziyaretini 2 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirmişti. Bu ziyaretten sonra ise yazılı bir açıklama yapılmıştı.

