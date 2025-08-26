Dem Parti Heyeti İmralı’ya Gidecek

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI’YA GİDECEK

Dem Parti’nin heyeti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun kurulmasının ardından perşembe günü İmralı’ya gitmeye hazırlanıyor. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan bu heyetin, komisyonun çalışmalarıyla ilgili olarak Abdullah Öcalan’a bilgi vereceği ve onun görüşlerini alacağı ifade ediliyor.

SON GÖRÜŞME TARİHİ 25 TEMMUZ

Dem Parti üyeleri olan Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet, Öcalan ile en son 25 Temmuz’da bir araya gelmişti. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, hafta sonu Van’da gerçekleştirilen mitingde hükümete yönelik olarak, “İmralı kapıları elinizdeki bir musluk mudur? Bir ay açıyorsunuz, bir ay kapatıyorsunuz? Böyle mi bu sürece sahip çıkıyorsunuz?” diye seslenmişti.

BEKLENEN BİLGİLER

Heyetin gerçekleştireceği ziyarette, Öcalan’a Meclis komisyonunun ve Dem Parti’nin süreçle ilgili yürüttüğü çalışmalara dair bilgi vermesi planlanıyor. Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, İmralı ziyaretine dair soru üzerine, “Bu hafta içinde heyetimizin Ada’ya gitme olasılığı çok yüksek. Büyük olasılıkla da gidecektir. Ama günü henüz belli değil. Yaklaşık bir aydır heyetimiz Ada’ya gidemedi” şeklinde bir açıklama yaptı.