Dem Parti Heyeti, İmralı’ya Ziyaret Gerçekleştirdi

TÜRKİYE’DEN TERÖRSÜZ BİR GELECEK ADIMI

Türkiye, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürüttüğü etkili çabalar sayesinde, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını almasını sağladı. Bu çerçevede yeni bir gelişme yaşandı. Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti.

SÜRECE DESTEK AÇIKLAMALARI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024 tarihinde partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a örgütün lağvedilmesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu çağrıyı destekleyerek, “Devlet Bey, tarih yazan, yol gösteren bir liderdir. Bu çağrıyı doğru okuyanlar tarihi bir fırsat kapısını fark ediyor ve büyük heyecan duyuyor.” dedi. Siyasi partilerin büyük çoğunluğunun destek verdiği süreçte, Demokrasi ve Emek Partisi (DEM Parti) geçtiğimiz Kasım ayında, Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı’ndan izin aldı.

DEM PARTİ’DEN SORUMLULUK AÇIKLAMASI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 9 Aralık 2024 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “1 Ekim itibarıyla Sayın Bahçeli’nin başlattığı tartışmaları olumlu ve önemli bulduğumuzu söyledik. Türkiye’nin barışı için üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazırız.” dedi.

Adalet Bakanlığı’ndan alınan izinle, 28 Aralık 2024 tarihinde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile bir araya geldi. Ardından, DEM Parti heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra AK Parti, CHP, MHP, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerini ziyaret ederek süreci değerlendirdi. Heyet, 11 Ocak 2025’te tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi’nde ziyaret ederek gelişmeler hakkında bilgi verdi. Demirtaş, süreci desteklediğini belirtti. Daha sonra Irak’a geçen heyet, Şubat ayında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve diğer yetkililerle görüşmeler yaptı.

İMRALI’DAN GELEN TARİHİ MESAJ

DEM Parti’nin İmralı ziyaretlerinin üçüncüsünün ardından, 27 Şubat 2025 tarihinde İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında Abdullah Öcalan’ın hem Türkçe hem Kürtçe kaleme aldığı mesaj paylaşıldı. Mesajında Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı ve Cumhurbaşkanımızın iradesiyle oluşan bu olumlu atmosferde silah bırakma kararı alıyorum. Bu tarihi sorumluluğu üstleniyor, state ve toplumla bütünleşme yolunda kongrenizi toplayarak kararınızı vermenizi istiyorum. Tüm gruplar silahlarını bırakmalı, PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşamı benimseyen herkese selamlarımı gönderiyorum.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME

DEM Parti heyeti, 10 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi. Görüşmeye, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşme son derece olumlu, yapıcı ve gelecek için umut vericiydi.” denildi.

CHP’DEN SÜRECE DESTEK İFADELERİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Mayıs’ta partisinin Van mitinginde, “Terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili beklenen haberin bir an önce gelmesini ve bu sürecin sonuna kadar desteklenmesini diliyoruz.” şeklinde görüş belirtti.

PKK’DAN FESİH VE SİLAH BIRAKMA KARARI

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği kongrede Abdullah Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda eş zamanlı toplantılar düzenledi. Bu toplantılardan sonra örgütün fesih ve silah bırakma kararı aldığı duyuruldu. Bu süreçte devlet kurumları, sürecin sağlıklı ve etkin şekilde ilerlemesi için gereken tüm çalışmaları titizlikle sürdürecek.