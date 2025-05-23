dem-parti-heyeti-mhp-yi-ziyaret-edecek

İMRALI GÖRÜŞMESİ VE SİYASİ TUR

DEM Parti, geçtiğimiz günlerde İmralı Adası’na giderek terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, üçüncü kez siyasi parti ziyaretleri turuna başlamış durumda. Bu çerçevede, 27 Mayıs Salı günü saat 11.30’da Milliyetçi Hareket Partisi’ni ziyaret edecek. Görüşme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak.

GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRECEKLER

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, “Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz” denildi. Bu ifadeler, partinin önündeki siyasi süreçte atacağı adımları ve planlarını vurguluyor.