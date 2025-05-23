Gündem

Dem Parti Heyeti MHP’yi Ziyaret Edecek

dem-parti-heyeti-mhp-yi-ziyaret-edecek

İMRALI GÖRÜŞMESİ VE SİYASİ TUR

DEM Parti, geçtiğimiz günlerde İmralı Adası’na giderek terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, üçüncü kez siyasi parti ziyaretleri turuna başlamış durumda. Bu çerçevede, 27 Mayıs Salı günü saat 11.30’da Milliyetçi Hareket Partisi’ni ziyaret edecek. Görüşme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak.

GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRECEKLER

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, “Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz” denildi. Bu ifadeler, partinin önündeki siyasi süreçte atacağı adımları ve planlarını vurguluyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kırıkkale’de Kalp Krizi Geçirdi

Aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, kontrolü kaybederek bir eve çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti.
Gündem

Marmaris’Te Hijyen Sorunu Tartışma Yarattı

Marmaris'teki halk plajındaki bakımsız ortak tuvaletler, yerli ve yabancı turistlerden tepki aldı. CHP'li belediyenin ilgisizliği, turist akışını tehlikeye atıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.