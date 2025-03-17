Dem Parti Heyeti TBMM Ziyaretlerine Devam Ediyor

DEM PARTİ HEYETİNİN SİYASİ PARTİLER TURU

Dem Parti’nin İmralı Heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde siyasi partilerle görüşmelere devam ediyor. Bugün ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi’ni ziyaret eden heyet, ardından Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) kapısını çaldı. AK Parti kanadından görüşmeye dair ilk açıklama geldi.

GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, Dem Parti heyetiyle yapılan görüşmeye ilişkin, “Al ver süreci gibi bir değerlendirme yapmıyoruz. Bir pazarlık yok. Önceliğimiz yapılan çağrıda ortaya konuşulduğu gibi PKK’nın silah bırakıp kendini feshetmesidir.” şeklinde belirtimde bulundu.

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