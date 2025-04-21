Dem Parti İmralı Heyeti Abdullah Öcalan’la Görüştü

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI’YA GİTTİ

Dem Parti’nin İmralı heyeti, sabah saatlerinde adaya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile dördüncü kez bir araya geldi. Heyette, Dem Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

GÖRÜŞME SONRASINDA AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul’a dönen heyet, İmralı heyeti üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığının ardından yoğun bakımda tedavi gördüğü hastaneye giderek bir açıklama yaptı. Açıklamada konuşan Buldan, Öcalan’ın Sırrı Süreyya Önder’e yönelik mesajını aktardı. Öcalan’ın, “Sırrı Süreyya Önder’e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum; ailesine ve tüm dostlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sırrı Süreyya Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur: Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal ön yargıları şahsında kırabilen biridir. Bunu da yaptı. Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı. Onun şahsında hayata geçen, Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanılır kılmaktır. Önder böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur: En iyi barış kimliği, en iyi barış kültürü. “Israrla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım” anlayışının tam zıddıdır. Önder’in olumsuzluklarla baş etme, onları yönetebilme kültürü önemlidir; ortaya çıkan olumsuzlukları derinleşmeden olumluya dönüştürebiliyor. Herkesin Önder’in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği, onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; bir an evvel iyileşerek en coşkulu, en güçlü haliyle aramızda olmasını diliyorum.” şeklindeki mesajı, toplantıda paylaşılmak üzere iletildi.