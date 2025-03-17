Dem Parti İmralı Heyeti Meclis’te Tura Çıktı

DEM PARTİ İMRALI HEYETİ MECLİS’TEN SİYASİ TUR İLE BAŞLADI

Bugün Meclis’te siyasi turunu gerçekleştiren Dem Parti İmralı Heyeti, ilk olarak MHP’yi ziyaret etti. Ardından ise DEM Parti heyeti, AK Parti grubuyla bir araya geldi. Görüşme saat 14.00’te başladı.

AK PARTİ HEYETİ VE GÖRÜŞME DETAYLARI

AK Parti grubunda, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin bulundu. DEM Parti heyetini ise eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç’un yanı sıra İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit temsil etti. Taraflar, tokalaşmanın ardından görüşmelere geçiş yaptı.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEM MADDESİ PKK’YI FESİH SÜRECİ

AK Parti-DEM Parti görüşmesinde, PKK’nın fesih süreci ana gündem maddesi olacak. AK Parti heyeti, DEM heyetine, “Öncelik, PKK’nın kendini feshetmesidir” mesajını verecek. Görüşmede, “PKK kendini feshetme sürecini tamamladıktan sonra atılacak adımlar konuşulur” vurgusu yapılacak. Ayrıca, AK Parti, DEM’e 50’si terör örgütü PKK’yı, 50’si de DEM’i ilgilendiren yaklaşık 100 başlıktan oluşan “Terörsüz Türkiye” taleplerini bugün aktarıyor.

SÜRECİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKEN ADIMLAR

Sürecin tamamlanabilmesi için örgütlerle ilintili 50 başlığın hayata geçirilmesi öncelikli şart olarak öne çıkıyor. Türkiye’de KCK adı altında örgütlenen PKK’nın diğer uzantılarının illegal ve legal bağlantılarının açığa çıkarılması ve üyelerinin yargı önüne çıkarılması da isteniyor. AK Parti ayrıca, DEM’e PKK’nın istihbarat örgütleriyle olan ilişkilerinin deşifre edilmesinin önemli bir adım olacağını aktaracak ve böyle bir girişimin bir daha yaşanmaması için gerekli önlemler üstünde durulacak.