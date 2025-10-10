Dem Parti İmralı Heyeti Öcalan İddiasını Yalanladı

Dem Parti İmralı Heyeti, bazı basın yayın organlarında yer alan “Demirtaş’ın tahliyesine Öcalan set çekti” iddialarına yanıt veren bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, “Söz konusu haberlerde Öcalan’a atfedilen sözler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

SÖZLERİN GEÇERSİZLİĞİ

Açıklamada, Öcalan’la gerçekleştirilen görüşmelerde bu tarz bir değerlendirme yapılmadığı vurgulanırken, “Süreç boyunca çeşitli aralıklarla medyadaki belli bir kesim tarafından maksatlı bir yaklaşım sergilenmekte” denildi. Ayrıca, bu tarz spekülasyonların ülkede devam eden Barış ve Demokratik Toplum Sürecine olumlu etkisi olmayacağına dikkat çekildi.

HUKUKUN ARAÇSALLAŞMASI

Üç gün önce Adalet Bakanlığı tarafından AİHM kararına yapılan itirazın, iktidarın hukuku nasıl araçsallaştırdığını gösterdiğini belirten heyet, “Sayın Demirtaş ve Kobanî Kumpas Davasından tutsak diğer arkadaşlarımızın hukuka aykırı tutukluluk hallerinin sürdürülmesinin sorumluluğunun Dem Parti’ye ve Öcalan’a ait olmadığını herkes çok iyi bilmektedir” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasının AİHM kararları, Anayasa ve demokratik hukuk açısından zorunlu olduğu kaydedildi.

KAMUOYUNA ÇAĞRI

Son olarak, Öcalan’ın da bu gerekliliği “birçok kez” dile getirdiğini hatırlatan Dem Parti İmralı Heyeti, bu maksatlı yaklaşımların önlenmesi ve “ülkenin barışı ve yurttaşların yararı için çalışmaya” davet etti.

