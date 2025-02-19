DEM Parti İmralı Temasları Yeniden Gündemde Mi?

BAKAN TUNÇ’TAN ÖCALAN İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyetinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la tekrar görüşme talebinde bulunması durumunda, başvuruyu değerlendirip gerekli izinleri vereceklerini açıkladı. Bakan Tunç, AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesinde gazetecilere gündeme dair sorulara yanıtlar sundu. DEM Parti heyetinin daha önce iki kez İmralı Adası’nda Öcalan’la görüştüğünü hatırlatan Bakan Tunç, “Yeni bir başvuru söz konusu olursa, bunu da değerlendirip bu konudaki izni sağlarız.” şeklinde ifade etti.

BARIM’A TAHLİYE VEREN HAKİME SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteciler, Bakan Tunç’a menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturmayı sordu. “Bunlar yargının gerçekleştirmiş olduğu soruşturmalar. Soruşturma kapsamı içerisinde verilen tutuklama kararları, tahliye kararları, itiraz üzerine verilen kararlar var. Yargı kendi mecrası içerisinde işler. İtiraz bir üst mahkemeye yapılır. Mevzuatımız çerçevesinde yargı kararlarını verir.” açıklamasını yapan Bakan Tunç, “Kendi mecrası içerisinde süreç devam eder. Yargının gerçekleştirmiş olduğu soruşturmalar bunlar, hep beraber süreci takip edeceğiz.” dedi.