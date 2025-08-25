Dem Parti İmralı’ya Ziyaret Gerçekleştiriyor

MECLİS’TE YENİ TOPLANTI

Meclis’te “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” bu hafta tekrar toplanacak. Komisyon kurulduğundan beri İmralı ziyaretleri yapılmamıştı ve bu duruma yönelik DEM Parti’den zaman zaman eleştiriler geliyordu. Bu hafta, DEM Parti İmralı Heyeti’nin İmralı’ya gitmesi bekleniyor. İmralı’da en son görüşme 25 Temmuz’da yapılmıştı. DEM Parti’nin Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan heyet, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Adası’nda görüşecek. Görüşmenin çarşamba veya perşembe günü gerçekleşmesi planlanıyor.

SÜREÇTEKİ SOMUT ADIM

Terörsüz Türkiye sürecindeki en somut adım, 11 Temmuz’da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarında bulunan Süleymaniye kentinde atılmıştı. Burada 30 PKK’lı silahlarını teslim edip yakmıştı. Silah bırakanlar arasında PKK yöneticisi Bese Hozat da yer alıyordu.

BÜYÜKELÇİ BAHÇELİ’Yİ GÖSTERDİ

Süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’teki çağrısıyla başlamıştı. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Bahçeli, kısa bir süre sonra DEM Parti heyetine İmralı’ya gitmeleri için izin verilmesine de öncülük etmişti.

ÖCALAN’LA TARİHİ GÖRÜŞME

27 Aralık 2024’te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı. Ardından, İmralı’ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, PKK lideri Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl aradan sonra bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından DEM Parti’den yapılan açıklamada, sürecin başarısı için en önemli zemin olarak TBMM’nin vurgulandığı belirtilmişti. “Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk.” denilmişti. Heyet, bu görüşmeden sonra İmralı’da bir dizi görüşme daha gerçekleştirmişti.

ÖCALAN’IN MEKTUBU

Şubat ayının sonlarına gelindiğinde, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın mektubu İstanbul’da bir otelde okundu. Öcalan, mektubunda terör örgütüne kendini feshetmesi çağrısında bulunmuştu. Öcalan, “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullanmıştı.