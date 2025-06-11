Dem Parti İmralı’ya Ziyaret Hazırlıyor

DEM PARTİ İMRALI ADASI’NA ZİYARET HAZIRLIYOR

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti olarak İmralı Adası’na gitmek için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Doğan, “İçinde eş başkanlarımızın bulunduğu, MYK üyelerimizden oluşan bir heyetle, hem bu dönemi anlamak, anlatmak hem daha güçlü bir şekilde örgütlenmek için kendisiyle doğrudan görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere hazırlık yapıyoruz.” ifadesini kullandı. Bu açıklama, partisinin devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yapıldı.

MECLİS’TE KOMİSYON KURULMASI GÜNDEMDE

Doğan, MYK gündeminin en önemli noktasının Meclis’te “Terörsüz Türkiye” çalışmalarına yönelik bir komisyon kurulması olduğunu belirtti. “Peki, şimdi ne olacak?” sorusuna yanıt verebilecek en önemli mekanizmanın bu komisyonun kurulması ve işler hale gelmesi olduğunu vurguladı. Meclis’in tatile gireceğini dile getiren Doğan, “Böyle bir tarihsel sorumlulukla karşı karşıya olduğunuzda tatil gerekçe olamaz.” dedi. DEM Parti olarak, Meclis tatile girmeden Sayın Kurtulmuş’u tekrar inisiyatife davet ettiklerini söyledi.

ÖCALAN’IN GÖRÜŞMELERİ MUHTEMEL

Öcalan’ın daha önce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yakınlarıyla görüştüğünü hatırlatan Doğan, parti olarak İmralı Adası’na gitme amacını yeniden vurguladı. “En kısa sürede İmralı Adası’nda bir ziyaret gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.” diyen Doğan, “Öcalan’ın farklı siyasi parti temsilcileriyle buluşması muhtemel.” şeklinde sözlerini sürdürdü. Bu bağlamda Öcalan’ın Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Mazlum Abdi, Kubat ve Bafel Talabani ile görüşmesinin faydalı olacağına inandıklarını da ekledi.

Doğan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile doğrudan iletişim kurmak isteyen tüm kesimlerin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.