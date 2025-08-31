Haberler

Dem Parti Lideri Tülay Hatimoğulları Uyarıyor

DEM PARTİSİ’NİN İYİ NİYET VURGUSU

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “İyi niyet gösterisi önemlidir. Ancak sözle ilerlemesi mümkün değil. Komisyon, Öcalan ile acil görüşmelidir” dedi. Demokratik Kurumlar Platformu, bu önemli açıklamaların yapıldığı bir etkinlik düzenledi.

BARİŞ GÜNÜ PROGRAMI

DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın katılımıyla Artuklu ilçesindeki Karayolları Parkı’nda, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi. Hatimoğulları, barış sürecinin ilerlemesi için atılması gereken adımlar üzerine vurgu yaptı. “İyi niyet gösterisi önemlidir. Ancak sözle ilerlemesi mümkün değil. Komisyon, Öcalan ile acil görüşmelidir” şeklindeki ifadeleri, barışın sağlanması adına gereken bir konuya dikkat çekti.

Tekirdağ’da Balıkçılar Denize Açıldı

Tekirdağ'da balıkçılar, yeni av sezonunu kutlamak için düzenlenen törende "Vira bismillah" diyerek denize açıldı ve coşkulu havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.
Balıkçılık Sezonu Başladı, Hayırlı Olsun

İstanbul Poyrazköy'de düzenlenen törende Vali Davut Gül, balıkçılık sektörünün umut verici bir geleceği olduğunu vurguladı ve yeni sezon için balıkçılara başarılar diledi.

