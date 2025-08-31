Dem Parti Lideri Tülay Hatimoğulları Uyarıyor

DEM PARTİSİ’NİN İYİ NİYET VURGUSU

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “İyi niyet gösterisi önemlidir. Ancak sözle ilerlemesi mümkün değil. Komisyon, Öcalan ile acil görüşmelidir” dedi. Demokratik Kurumlar Platformu, bu önemli açıklamaların yapıldığı bir etkinlik düzenledi.

BARİŞ GÜNÜ PROGRAMI

DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın katılımıyla Artuklu ilçesindeki Karayolları Parkı’nda, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi. Hatimoğulları, barış sürecinin ilerlemesi için atılması gereken adımlar üzerine vurgu yaptı. “İyi niyet gösterisi önemlidir. Ancak sözle ilerlemesi mümkün değil. Komisyon, Öcalan ile acil görüşmelidir” şeklindeki ifadeleri, barışın sağlanması adına gereken bir konuya dikkat çekti.