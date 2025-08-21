Dem Parti’nin İhtiyaç Duyduğu Adımlar

DEM PARTİSİ SÖZCÜSÜ ALIŞILAN KALIPLARA DİKKAT ÇEKTİ

Demokrat Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu. “Komisyonun adı, ‘dayanışma, kardeşlik ve demokrasi’ içinde bu kelimeler var. Dolayısıyla toplumsal dayanışmayı arttırmasını bekliyoruz. Bütünleştirici adımlara hazırlıklar yapmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi. Doğan, komisyonun çalışmalarının eşit bir kardeşlik hukukunu yaratmaya yönelik olması gerektiğini belirtti. Demokrasinin nasıl sağlanabileceği konusunda sorular sorarak, mevcut engelleri sorguladı.

KOMİSYONDA OLUMSUZ DURUMLARLA KARŞILAŞILDI

Doğan, geçtiğimiz günlerde komisyonda yaşanan bir olayı da gündeme getirdi. Barış Anneleri’nden Nezahat Teke’ye Türkçe konuşması yönünde bir uyarı yapıldığını aktaran Doğan, “Komisyonda bulunan DEM Parti üyeleri, çeviriyi gönüllü yapmayı öneriyorlar. Bu da kabul edilmiyor” dedi. Meral Danış Beştaş’ın çeviri yapma teklifinin de görmezden gelindiğini ifade eden Doğan, “Kürtçe bilen diğer siyasi partilerdeki Kürt milletvekilleri de aynı destek için gönüllü olduklarını söylüyorlar” dedi.

Doğan, siyasi bir sorunun çözümünün siyasi olmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. “Eğer siyasi bir sorunun temel kaynağına yönelik olarak geliştirilecek olan çözüm siyasi olmazsa çözüm olmaz. Sorunun kaynağına dönük geliştirilecek olan çözümün de siyasi olması gerekir ve bunun hukuken desteklenmesi gerekir” şeklinde konuştu. Komisyonun olgunluk göstermesi gerektiğini dile getirerek, ana dilinde konuşmak isteyen Teke’ye gerekli olanakların sağlanmasını talep etti.