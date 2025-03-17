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Dem Parti’nin MHP Ziyareti Başladı

Halkların Demokrasi Partisi’nin (Dem Parti), ‘İmralı’ süreci çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi’ni (MHP) ziyaret etmeye başladığı bildirildi. Meclis’te gerçekleştirilen görüşmede, MHP temsil heyetinde üç genel başkan yardımcısının bulunduğu öğrenildi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Dem Parti’nin ziyareti hakkında, “Ziyaret etmek isterdim ancak partimi temsilen görevlendirilen arkadaşlarımın benim yerimi layıkıyla alacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı. Bahçeli, “Bu vesileyle değerli dava arkadaşlarımı ve Dem Parti heyetini selamlıyor, terörsüz Türkiye seferberliğimiz kutlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

İmralı heyeti, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’dan oluşurken, MHP’nin ardından bugün de AK Parti’yi ziyaret edecek.

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