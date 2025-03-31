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DEM Parti, Öcalan’la Bayramda Görüştü

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TÜRKİYE’DE ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER

DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın ailesiyle bayram ziyareti çerçevesinde bir araya geldiğini duyurdu. Yapılan bu açıklamada, Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan’ın yanı sıra Hamili Yıldırım ile kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar ile kardeşi Ali Konar ve Veysi Aktaş ile kardeşi Sabiha Aslan’ın da ziyarette bulunduğu belirtildi.

ÖCALAN AİLESİYLE ÖNEMLİ RENDEVOUS

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı çağrının ardından, Abdullah Öcalan ile yeğeni Ömer Öcalan arasında dört yıllık bir aradan sonra bir görüşme gerçekleşmişti. DEM Parti heyeti de bu süreç içerisinde, Abdullah Öcalan’ın bulunduğu adayı üç kez ziyaret etmiş.

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