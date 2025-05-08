Dem Parti, Önder’e Suikast İddiasını Doğruladı

DEM PARTİ’DEN SUİKAST İDDİALARINA DOĞRULAMA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 3 Mayıs 2025’te çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e yönelik suikast iddialarını doğruladı. Yapılan açıklamada, 2 Nisan 2025’te Önder’in aracında sol arka lastiği patlatabilecek keskin bir demir düzenek bulunduğu belirtildi. Bu olay resmi mercilere iletilirken, soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştı.

LASTİKTE DEMİR DÜZENEK TESPİTİ

DEM Parti’nin açıklamasına göre, 2 Nisan 2025’te otopark görevlisi, Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenerek aracı servise götürdü. Serviste yapılan incelemede, sol arka lastiği patlatabilecek demirden yapılmış keskin bir düzenek bulundu. Parti, bu durumu kurullarına taşıdı ve kanıtlarla birlikte resmi mercilere bildirdi. Açıklamada, “İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırmaya ilişkin henüz net bir sonuç tarafımıza iletilmemiştir” denildi.

ÖNDER’İN VEFATI VE HASTALIK SÜRECİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, 15 Nisan’da şuuru kapalı bir şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu süreçte kendisine “Aort Diseksiyonu” tanısı kondu ve aort kapak değişimi, çıkan aort değişimi ile tek damar baypas ameliyatı yapıldı. Önder yoğun bakımda tedavi altına alındı ve hastaneden 28 Nisan’da yapılan açıklamada, hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı belirtildi. Uzun bir tedavi sürecinin sonunda, Önder çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.