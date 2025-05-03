Dem Parti, Önder için Öcalan mesajı

DEM PARTİ’DEN BAĞIŞTA BULUNAN AÇIKLAMA

DEM Parti, tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan tarafından yazılan mesajı kamuoyuna sundu. Önder’in vefatı üzerine Öcalan, “Çok değerli bir insan, halkların gerçek bir evladıydı” şeklinde vurguladı.

ÖCALAN’IN MESAJINDAKİ DÜŞÜNCELER

Öcalan, Anadolu ve Türkmen kültürü açısından büyük bir evladın kaybedildiğini, “coğrafyamızın bütün toplulukları ve halklarımız büyük bir yoldaşını kaybetti” sözleriyle ifade etti. Mesajında, Sırrı Süreyya Önder’in anısına saygı gösterdiğini belirterek, “27 Şubat’ta, son görüşmemizde yapacağımız çağrıya eklediğimiz son cümleyi elleriyle not almıştı ve bizzat okumak istemişti” diye belirtti.

BARIŞIN ÖNEMİ VURGULANDI

Öcalan, Önder’in barış içinde bir arada yaşamak adına büyük bir çaba ve çalışma gösterdiğini, yaşadığı olumsuzlukları olumluya çevirebileceği bir ustalığa sahip olduğunu vurguladı. Önder’in, barışın ve barış sürecinin getireceği faydaların bilincinde olduğunu ve bunun onun için büyük bir özlem olduğunu aktardı. “Bu umut asla yarım bırakılamaz. Hepimiz için mühim olan, bu ruhu barışa taşımak ve Sırrı Süreyya Önder’in adıyla taçlandırmaktır” dedi.

Öcalan, Önder’in yakınlarına ve tüm halklara başsağlığı dileyerek, bir kez daha anısına duyduğu sonsuz bağlılığı ifade etti.