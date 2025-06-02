Dem Parti, Pervin Buldan’ı Seçti

DEM PARTİ YENİ BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ YAPTI

DEM Parti, 28’inci yasama yılının ikinci dönemi için TBMM Başkanvekilliği’ne Van Milletvekili Pervin Buldan’ı seçti. Önceki TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder 3 Mayıs’ta yaşamını yitirmişti. DEM Parti, yeni Başkanvekili’ni belirlemek amacıyla kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirdi.

KAPALI GRUP TOPLANTISI VE AÇIKLAMA

Toplantının sonunda partiden yapılan açıklamada, “Bugün yapılan Kapalı Meclis Grup Toplantımızda, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Meclis Başkanvekilimiz olarak belirlenmiştir” ifadesi yer aldı. Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’daki Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavi gördüğü dönemde, 3 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.

MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY GÖSTERİLDİ

Diğer taraftan, TBMM’de yarın gerçekleştirilecek Meclis Başkanlığı seçimleri için DEM Parti, Cengiz Çandar’ı aday göstermişti.