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Dem Parti, Pervin Buldan’ı Seçti

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TOPLANTIDAN SONRA AÇIKLAMA YAPILDI

DEM Parti, TBMM Başkanvekili’ni belirlemek için bir kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında partiden yapılan açıklamada, “Bugün yapılan Kapalı Meclis Grup Toplantımızda, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Meclis Başkanvekilimiz olarak belirlenmiştir” ifadesine yer verildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN VEFATI

DEM Parti’nin TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul’daki Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavisinin 18’inci gününde 3 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Bu gelişme sonrası, partinin yaşadığı kayıp büyük üzüntü yarattı.

MECLİS BAŞKANLIĞI ADAYI BELLİ OLDU

Öte yandan, TBMM’de yarın Meclis Başkanı seçimi yapılacak. DEM Parti, Meclis Başkanlığı için Cengiz Çandar’ı aday göstermişti. Bu durum, partinin ilerleyen süreçte izleyeceği politikalar açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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