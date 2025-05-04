Haberler

Dem Parti, saldırıyı sert şekilde kınadı

DEM PARTİ SİRRı SÜREYYA ÖNDER İÇİN YAPILAN ANMA TÖRENİNE DİKKAT ÇEKTİ

DEM Parti, dün yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşen anma etkinliğinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gerçekleştirilen yumruklu saldırıyı kınadı. DEM Parti’den yapılan yazılı açıklamada, “Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz.” denildi.

PROVOKASYONUN AÇIĞA ÇIKARILMASI İSTENİYOR

Açıklamada ayrıca, “Bu saldırı esas itibarıyla Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur, cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir.” ifadelerine yer verildi. Parti, ilgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet etti. Ayrıca, barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel’e “geçmiş olsun” dilekleri iletildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ferman Ü. İnşaattan Düştü, Yaralandı

Samsun’un Atakum ilçesinde inşaatta çalışan 27 yaşındaki Ferman Ü., ikinci kattan düşerek hastaneye götürüldü. İşçinin sağlık durumu stabil olarak değerlendiriliyor.
Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şiddeti Kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel'e yönelik yapılan yumruklu saldırıyı kınadı ve olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.