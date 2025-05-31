Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, “Ağır hasta mahpuslar için çıkarılmasını isteyeceğiz” dedi. ADİL, EŞİTLİKÇİ, HUKUKA UYGUN DÜZENLEME YETİŞTİRİLMELİ. Dem Parti Adalet Komisyonu üyeleri basın açıklaması yaptı. “Türkiye’de adalet krizi yaşanıyor” ifadesi kullandı. Türkiye cezaevlerinde çok fazla tutuklu var. İnsan Hakları Derneği, hasta mahpus sayısını artırdı

HASTA MAHPUSLARA YENİ DÜZENLEME TALEBİ

Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, “Başta ağır hasta mahpusların konutta infazıyla ilgili infaz kanununun 110 maddesi 3. fıkrasında yapılan düzenlemede ağırlaştırmış müebbetlere getirilen istisnanın teklif metninden çıkarılması önergesini sunacağız. Yine ağır hasta mahpuslarla ilgili toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmamak şeklinde muğlak, keyfi ve yeni ürettikleri bu maddenin çıkarılmasını isteyeceğiz” dedi. Dem Parti Adalet Komisyonu üyeleri, basın açıklaması gerçekleştirdi.

ADALETİN TEMELLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ayan, “Partimizin defalarca yapmış olduğu görüşmelerde paketin kapsamının genişletilmesi ve eşitlikçi bir hale getirilmesi için yaptığımız öneriler kabul edilmemiştir. Onuncu yargı paketi, halktan yükselen çağrılara kulak tıkayan bir anlayışla hazırlanmıştır” diyerek eleştirilerini ifade etti. Ayan, “Bu paket adil değildir, eşitlikçi değildir, hukuka uygun bir paket değildir. Özellikle infaz düzenlemelerinde yapılan değişiklikler on binlerce mahpus ve aileleri için derin bir hayal kırıklığı oluşturdu” şeklinde konuştu.

KONUTTA İNFAZ TALEBİ VE DÜZENLEME İHTİYACI

Ayan, sözlerine şöyle devam etti: “Siyasi mahpuslara ve hasta mahpuslara cezaevinde sistematik ayrımcılığa maruz kalanlara dönük gerekli iyileştirmeler mevcut değildir. Mevcut eşitsizlikler daha da derinleşmektedir. Paket anayasaya aykırı, hukuki öngörülebilirlikten uzak, keyfi ve ayrımcı düzenlemeler içermektedir.” Türkiye’deki cezaevleriyle ilgili durum hakkında bilgi veren Ayan, “Adalet Bakanlığı verilerine göre 7 Nisan 2025 tarihi itibariyle cezaevlerinde 403 bini aşkın tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Oysa Türkiye genelinde 395 cezaevinin toplam kapasitesi 300 binin altındadır” ifadesini kullandı.

HUKUKİ EŞİTSİZLİKLERİN GİDERİLMESİ İSTENİYOR

Ayan, insan hakları konusuna da değinerek “İnsan Hakları Derneği’nin Nisan 2025 raporuna göre Türkiye hapishanelerinde en az bin 412 hasta mahpus bulunmaktadır ve bunların 335’i ağır hastadır” dedi. Ayrıca, “Başta hasta mahpuslara şartsız ve ayrımsız tahliye ve tedavi imkanlarının sağlanmasını bekliyoruz” diye ekledi. Ayan, 31 Temmuz 2023 tarihli Covid yasasında adli ve siyasi mahpuslarla ilgili hukuki eşitsizliklerin giderilmesini beklediklerini ve “2020 tarihli ayrımcı infaz yasasından dışlanan siyasi mahpuslar için eşitlik bekliyoruz” şeklinde devam etti. Dilan Kunt Ayan, önerileri arasında “ağır hasta mahpuslarla ilgili olarak kesin hayati tehlike ibaresinin çıkarılarak mevcut ağır bir hastalık şeklinde değiştirilmesini” de belirtti.