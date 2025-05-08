Dem Parti, Sırrı Süreyya Önder’e Suikast İddiasını Doğruladı

DEM PARTİ, SUİKAST İDDİALARINI DOĞRULADI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 3 Mayıs 2025’te çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e yönelik suikast iddialarını doğruladı. 8 Mayıs’ta yapılan açıklamada, 2 Nisan 2025’te Önder’in aracında lastiği patlatabilecek keskin bir demir düzenek bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Olayın resmi mercilere iletildiği ancak soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle kamuoyuna duyurulmadığı belirtildi.

KESKİN DÜZENEK ARAÇTA İNCELENDİ

DEM Parti’nin açıklamasına göre, 2 Nisan 2025’te otopark görevlisi, Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen ses üzerine aracı servise götürdü. Servisteki incelemede, sol arka lastiği patlatabilecek şekilde tasarlanmış metal bir düzenek tespit edildi. Parti, durumu kurullarına taşıdı ve kanıtlarla birlikte resmi mercilere iletti. Açıklamada, “İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırmaya ilişkin henüz net bir sonuç tarafımıza iletilmemiştir” ifadesine yer verildi.

ÖNDER’İN VEFATI VE SAĞLIK SÜRECİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, 15 Nisan’da şuuru kapalı, solunum ve kalp durması durumu ile ambulansla hastaneye kaldırıldı. “Aort Diseksiyonu” tanısı konulan Önder’e, aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi ile tek damar baypas ameliyatı yapıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. 28 Nisan’da hastaneden yapılan açıklamada, Önder’in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı bildirildi. Tedavisinin 18. gününde yaşamını yitirdi.