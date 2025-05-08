Dem Parti, Sırrı Süreyya Önder’e Suikast İddiasını Doğruladı

DEM PARTİ’DEN SUİKAST İDDİALARINA AÇIKLAMA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 3 Mayıs 2025’te çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e yönelik suikast iddialarını onayladı. 8 Mayıs’ta yapılan açıklamada, 2 Nisan 2025’te Önder’in aracında sol arka lastiği patlatabilecek keskin bir demir düzenek bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Olay, resmi mercilere iletilmesine rağmen, soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle kamuoyuna yansıtılmamıştı.

ARAÇTAKİ DÜZENEK VE İNCELEME

DEM Parti’nin açıklamasına göre, 2 Nisan 2025’te bir otopark görevlisi, Önder’in aracında lastiklerden gelen şüpheli ses nedeniyle aracı servise götürdü. Serviste yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek keskin bir demir düzenek tespit edildi. Parti, bu durumu kendi kurullarına taşıdı ve kanıtlarla birlikte resmi mercilere bildirdi. Açıklamada, “İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırmaya ilişkin henüz net bir sonuç tarafımıza iletilmemiştir” ifadelerine yer verildi.

ÖNDER’İN SAĞLIK SÜRECİ VE VEFATI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da bilincini yitirmiş şekilde, solunum ve kalp durması tablosuyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. “Aort Diseksiyonu” tanısı konulan Önder’e, aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi ile tek damar baypas ameliyatı yapıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. 28 Nisan’da hastaneden yapılan açıklamada, Önder’in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı bildirildi. Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.