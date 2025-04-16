Dem Parti Sözcüsü Açıklama Yaptı

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, hastanede tedavi gören Sırrı Süreyya Önder’in ameliyatıyla ilgili bilgi verdi. Doğan, “Henüz ameliyat tamamlanmadı. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz. Yoğun bakıma alındığı zaman da bu bilgiyi hem biz sizlerle paylaşacağız hem de doktorlar ameliyatın nasıl geçtiğine dair gerekli açıklamayı yapacaktır” dedi.

AMELİYAT SÜRECİ VE GÜNCEL BİLGİLER

Dem Parti’nin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalbine giden ana damardaki yırtılma nedeniyle hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı. Doğan, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Gece boyunca bizimle beklediğiniz için, iyi enerjiniz için dualarınız, şifa dilekleriniz için iyi haberler geçmeye özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Siyasi partilerin temsilcileri ve Cumhurbaşkanı, Sırrı Süreyya Önder’in durumunu yakından takip ediyor. Hepimize iyi haberler vermek için inanın dakikalar sayıyoruz” şeklinde konuştu.

DURUM GÜNCELLEMESİ VE TEMENNİLER

Doğan, şu ana kadar doktorların paylaştığı açıklamalar dışında yeni bir bilginin olmadığını belirtti ve “Ameliyatın bitmemiş olması işlerin iyi gitmediğinin göstergesi değildir. Ameliyatın uzun süreceği zaten bekleniyordu. Zor bir vaka ile karşı karşıya olduklarını hekimler de söyledi. Ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı. Sırrı Süreyya Önder’in bu zorlu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağına inandıklarını dile getirdi.