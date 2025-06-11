Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, basın toplantısında Öcalan’ın görüşme isteğini açıkladı. Öcalan, siyasi çözüm için istişarelerde bulunmak istiyor. İsimler arasında Mesut Barzani var. Ayrıca İmralı Adası’na ziyaret planlıyoruz. Öcalan’la doğrudan temas kurmak hedefimiz. Öcalan, farklı siyasi partilerin temsilcileriyle buluşmak istiyor

ÖCALAN’IN GÖRÜŞME İSTEĞİ

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gerçekleştirdiği basın toplantısında Abdullah Öcalan’ın bazı siyasi ve bölgesel aktörlerle görüşme talebini duyurdu. Doğan’a göre, İmralı Cezaevi’nde bulunan Öcalan, siyasi çözüm sürecine katkı sağlamak amacıyla değişik kişilerle istişarelerde bulunmak istiyor. Doğan, “Öcalan’ın farklı siyasi partilerin temsilcileriyle de bir araya gelme isteği var” diyerek, kendisiyle görüşülmesi planlanan isimleri şöyle sıraladı: Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Mazlum Abdi, Kubat Talabani ve Bafıl Talabani. Ayrıca, Doğan partinin yakın zamanda İmralı Adası’na bir ziyaret düzenlemeyi düşündüğünü de duyurdu.

İMRALI ADASI ZİYARETİ PLANI

Ayşegül Doğan, Eş Genel Başkanlar ve MYK üyelerinden oluşacak heyetin, Öcalan ile doğrudan temas kurarak “dönemi değerlendirme ve örgütsel strateji geliştirme” amacı taşıdığını belirtti. Açıklamalarında, Öcalan’ın cezaevinde birlikte bulunduğu kişilerin isimleri de paylaşıldı: Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş, Hamili Yıldırım, Zeki Bayhan, Mahmut Yamalak ve Ergin Atabey. Doğan, bu kişilerin kamuoyunda zaman zaman “sekretarya” olarak anıldığını, ancak aslında kolektif bir çalışma grubu olduklarının altını çizdi.

TUTUKLULAR VE İMRALIDAKİ ÇALIŞMALAR

Doğan, “İmralı Adası’nda Öcalan’la yapılan son görüşme bayram vesilesiyle, hem Urfa Milletvekilimiz Ömer Öcalan, hem de diğer yeğeni Ali Öcalan ve Ali Öcalan’ın çocuklarıyla yapılan bu buluşma” ifadeleriyle, Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamalara da değindi. Doğan ayrıca, yaklaşık 2 ay önce İmralı Adası’na sevk edilen tutukluların isimlerini paylaşıp, bu grubun Öcalan’la birlikte hem kongre hazırlık sürecine katkı sağladığını hem de örgütsel çalışmalara devam ettiğini belirtti. Böylece İmralı’da tutuklu bulunanların sayısı şu anda 7 kişi oldu.

ÇOCUKLARLA İLK BULUŞMA

Bu süreçte, Öcalan’ın 26 yıl sonra çocuklarla bir araya geldiğini belirten Doğan, Asrın Hukuk Bürosu’nun bu buluşmadan bahsettiğini ve Öcalan’ın çocuklara kalem hediye ettiğini ifade etti. Doğan, DEM Parti olarak İmralı Adası’na gitme hazırlıklarını sürdürdüklerini, yakın zamanda bu ziyareti gerçekleştirme niyetinde olduklarını vurguladı. Ziyaretin, hem bu dönemi anlamak hem de daha güçlü bir şekilde örgütlenmek amacı taşıdığı ifade edildi.

SİYASİ GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Öcalan’ın farklı siyasi partilerin temsilcileriyle buluşma isteği hakkında da bilgi veren Doğan, bunun önemli bir adım olabileceğini düşündüklerini aktardı ve şu sözleri ekledi: “Bu Öcalan’ın da isteği. Biz de faydalı olacağını düşünüyoruz pek çok nedenle.” Ayrıca, Öcalan’ın örgütüne sunduğu politik program metninin, yalnızca PKK ile sınırlı olmayan bir tartışma alanı açtığını da belirtti. Doğan, bu metnin önemli bir tartışma zemini oluşturduğunu ve kamuoyunun bu metinle ilgilendiğini belirtti.

YENİ BİR YAŞAM INŞASI

Doğan, “ortada yeni bir yaşamı inşa etmek için çok büyük bir çaba, emek, gayret, kararlılık ve bir direniş var” ifadesiyle bu sürecin tarihsel bir devamlılık içerisinde sürdüğünün altını çizdi. Öcalan’ın çağrısının, eleştiri ve katkı verme fırsatını ortaya koyduğunu belirten Doğan, tartışmaların kamuoyunda geniş yankılar bulduğunu vurguladı. Son olarak, böyle bir tartışma zemininin geniş bir kitle tarafından değerlendirildiğini söyleyerek, bunu değerli bulduklarını da sözlerine ekledi.