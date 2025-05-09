Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Gündeme Dair Açıklama Yaptı. PKK’nın Kongresi Her An Duyurulabilir. Suikast Girişimi Hakkında Açıklama Gerekti. Pervin Buldan’ın Kazası Suikast Değil. Demokratik Bir Türkiye İçin Hazırız

DEM PARTİ SÖZCÜSÜ AYŞEGÜL DOĞAN’DAN AÇIKLAMALAR

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli bilgiler paylaştı. PKKelebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından örgütün silah bırakma ve fesih kararı alıp almayacağı sorusu sıkça gündeme geliyor. Doğan, PKK’nın kongre toplayacağının an meselesi olduğunu belirterek, “Her an duyurabilir.” şeklinde konuştu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN DURUMU

Doğan, son günlerde yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder’in aracında 2 Nisan’da bulunan düzenek hakkında soruları yanıtlarken şunları söyledi: “Sırrı Süreyya Önder bize barışın bir ihtimal olmadığını gösterdi. Anısına bağlılık da saygı da bunu gerektirir. Suikast girişimi konusunda partimiz bir açıklama yaptı. Bu olay 2 Nisan’da Ankara’da gerçekleşti. Oturduğu sitenin güvenlik görevlisi, kullandığı araç garaja park edilirken gelen seslerden şüphelenerek lastikleri kontrol etti ve keskin bir düzeneğin yerleştirildiğini tespit etti. Bu düzenek lastiğini yırtıp patlatabilecek bir mekanizmaydı. Önder, gerekli bilgilendirmeleri yaptı ve güvenlik yetkililerine durumu iletti. Bu olayın kamuoyuyla paylaşılmaması da tartışmalara yol açtı.”

PERVİN BUL DAN’IN KAZASI

Doğan, Pervin Buldan’ın İtalya’da geçirdiği kaza hakkında da konuştu. “Pervin Buldan ile ilgili İtalya’da bir kaza geçirdiğine ilişkin haberler var. Evet, bir trafik kazası olduğu doğru ancak bu herhangi bir suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli.” dedi. Doğan, kazanın araç kullanan kişinin yanlış yönlendirilmesi sonucu meydana geldiğini ve maddi zararın olmadığını belirtti.

PKK’NIN KONGRESİ VE DEM PARTİ’YE AİT BEKLENTİLER

PKK’nın kongresinin toplanmasına dair açıklamalarda bulunan Doğan, “PKK’nın kongresini topladığına dair duyumlar an meselesi. Biz de bu tarihi adımı büyük ciddiyetle bekliyoruz. Daha önce 27 Şubat’taki çağrısının ardından PKK’dan bir ateşkes açıklaması gelmişti. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da son derece kıymetli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuya ilişkin açıklamaları yönetime ciddi görevler yükleyecek. Biz DEM Parti olarak her zaman hazırız. Demokratik bir Türkiye için, eşit ve adil kalıcı bir barışın sağlanması için özlemimizi ifade ediyoruz.” şeklinde konuştu.

DEVLET BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI VE DEM PARTİ’NİN GÖRÜŞMELERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları çerçevesinde DEM Parti heyeti, 26 Kasım 2024’te terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmuştu. Bahçeli’nin, terörle ilgili açıklamaları ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın yeni başlangıç çağrısı önemli bir gündem oluşturdu. 27 Aralık 2024’te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti’nin talebine olumlu yanıt verdi ve parti heyeti, 28 Aralık’ta Öcalan ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

ÖCALAN’DAN SILAH BIRAKMA ÇAĞRISI

DEM Parti heyeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin önemli isimleriyle bir araya geldikten sonra Öcalan’la gerçekleştirilen görüşmeden sonra açıklama yaptı. Öcalan, mesajında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullandı. Öcalan’ın İmralı Adası’nda çekilen son fotoğrafı da o dönem kamuoyuyla paylaşıldı.