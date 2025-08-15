Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Komisyon Çalışmalarını Vurguladı

Demokrat Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM’de kurulan komisyonun aktif olmasıyla ilgili memnuniyetini dile getirerek, “Ancak sürecin yasal zemine oturtulması ile zeminin hukuki düzenlemelerle desteklenmesi demokratik siyaset ve toplumsal barışın olmazsa olmazları” ifadesini kullandı. Doğan, partinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Milli Dayanışma, Kardeşlik Demokrasi Komisyonu’nun yaptığı çalışmaların süreci hızlandırma açısından kritik olduğuna değinerek, komisyonun çalışma süresinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

HUKUKİ ZEMİNİN ÖNEMİ

Doğan, “Kuşkusuz komisyon çalışmalarının hedeflerine ulaşabilmesi bazı gerekliliklere bağlı. Bu bağlamdaki en kritik başlık, sürecin başından beri ifade ettiğimiz gibi sürecin bir yasal zemine oturtulmasıdır” dedi. Komisyonun iş başında olmasının, çoğulculuk ilkesinin göz önünde bulundurulması ve bu durumun tüm siyasi partilerce kabul edilmesi gibi unsurların önemli olduğunu belirten Doğan, “Ancak bu öngörülen süre ve sürecin yasal zemine oturtulması ile zeminin hukuki düzenlemelerle desteklenmesi demokratik siyaset ve toplumsal barışın olmazsa olmazları” diye konuştu.

ŞEFFAFLIK VE TOPLUMSAL KATILIM

Komisyonun kapsayıcı ve çoğulcu şekilde çalışması gerektiğini vurgulayan Doğan, sürecin toplumun farklı kesimlerine ulaşmasının önemine değindi. Listelerini Meclis Başkanlığı ile paylaştıklarını belirten Doğan, “Önümüzdeki hafta salı ve çarşamba günü komisyon bu gündemle toplanarak dinlemelere ilişkin yöntemi ve takvimi belirleyecek. Hatta önümüzdeki hafta dinlemeler başlayacak” şeklinde konuştu. Bu bağlamda, komisyonla paylaşılan listeye ek olarak, yer almayan kuruluşların deneyimlerini aktarmak istediklerini ifade etti.

GELECEK SEÇİMLER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPMIYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü etkinliğindeki sözleri ve yeniden adaylık olasılığını değerlendiren Doğan, “Türkiye’nin gündeminde ne bir seçim ne de bir seçim gündemi var. Dolayısıyla ortada böyle bir gündem yokken biz bunu adaylık üzerinden değerlendirmiyoruz” dedi. Ayrıca CHP’nin komisyondan çekilme ihtimalleri hakkında değerlendirmede bulunan Doğan, “Böyle bir olasılık söz konusu mu bilmiyoruz; ancak gördüğümüz kadarıyla böyle bir durum söz konusu değil” dedi. CHP’nin komisyondaki varlığının önemine dikkat çeken Doğan, “Başta CHP olmak üzere diğer siyasi partilerin komisyon çalışmalarına daha etkin bir biçimde katılmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.